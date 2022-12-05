今進入最後一個月，觀察第四季以來在通膨有緩和跡象、市場預期聯準會（Fed）可望放緩升息步調，帶動市場投資氣氛，截至11月底，全球主要股市僅越南股市下跌，其餘全數上漲，前十強累積漲幅幾乎都在1成以上，依序為道瓊、德國、菲律賓、法國、韓國、S&P500、澳洲、台灣、印度等。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國10月通膨明顯回落，優於預期其中因市場料經濟未來將放緩，能源價格逐漸從高點回落，進一步降低通膨位居高位的壓力，增加Fed由鷹轉鴿的機率。後市來看，Fed政策動向仍需持續觀察，不過基於美國基本面仍具韌性，資本財與地產循環仍舊不差，企業營運狀況尚屬穩健之下，對於美股中長期表現仍不看淡。類股包括雲端運算、人工智慧等長期發展趨勢佳產業，可持續關注。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，11月Fed轉鴿及選後不確定性下降，激勵股市跌深反彈，隨Fed開始調整升息策略，及市場對於總體經濟面的底部預期成形，大盤目前處於軋空的強勢反彈格局，技術面有效突破，短期內大盤快速修正的可能性較低。

但仍須留意Fed升息動向、中美關係演變、通膨走勢等，建議投資仍以選股為主，可留意明年獲利仍具成長性，及具備長期趨勢的個股，如電動車、衛星通訊、伺服器與航太等。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，近期國際股市投資氣氛好轉，在美元回貶，資金重回印度等新興市場，及印度通膨開始降溫，帶動印度股市表現，更寫下歷史收盤新高紀錄。

後市來看，鑒於通膨高逢已過，升息循環料近尾聲，市場投資情緒回暖，且印度基本面展望佳，工業與私人資本支出增加，進一步帶動經濟增長，企業財報利潤率獲得改善，仍看好印度股市後續表現，包括工業、金屬、IT等可多加關注。