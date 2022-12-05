聯準會（Fed）主席鮑爾鬆口放鴿、升息速度有望放緩，大陸多地鬆綁防疫、實施快封快解、應解盡解政策，美股費半指數近期出現近6％漲幅，激勵台股一度站上「萬五」，現階段資金行情領航，帶動股市軋空彈升氣勢，且股價淨值比觸及1.77倍的長期均值水準後反彈，預期盤勢將呈現類股良性輪動、指數逐步墊高格局表現。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，鮑爾釋出鴿派訊號，及歐元區通膨降溫激勵，台股上周一度站上「萬五」，並維持高檔震盪，盤面類股仍維持良性輪動，將有利波段漲勢延續。近日除上市櫃公司將陸續公布營收外，也有諸多重要國際經濟數據將公布，尤其歐、美、日等主要央行將陸續召開貨幣政策會議，都將牽動台股走勢。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，明年台股類股獲利差異大，產業上避開消費電子供應鏈，以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群。

其中伺服器廠受惠AI與HPC技術發展、伺服器新平台陸續推出，市場展望樂觀，且不論電動車還是傳統汽車，內建L2與L2+自駕功能的比例愈來愈高，代表對ADAS與車載電腦需求也愈來愈大，可望支撐車用電子在未來幾年皆有機會維持雙位數成長。