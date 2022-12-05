韓國即將於16強戰對決巴西，總教練本托（Paulo Bento）賽前表示對賽程安排的不滿，「我認為兩場比賽只間隔72小時並不公平。我記得2018年世足賽的間隔沒有這麼短。」韓國在小組賽最後一輪苦戰擊退葡萄牙而驚險晉級，但短短3日的休息之後就要進入一決生死的16強戰，球員上陣前也還需要練球，難以得到充分休息。

這種情況對於巴西、葡萄牙、西班牙、法國等強隊較為有利，他們提前取得晉級優勢，可以在小組賽最後讓主力球員休息。韓國比巴西多休息4個小時，但實際上體力消耗更大。

「不幸的是我們沒有多少時間訓練，72小時太短了，我很懷疑有球隊能夠做到。在身體與情緒的勞累之後，我們讓球員休息1天才開始訓練。我們比巴西有更多的負擔，因為巴西最後一輪換掉先發陣容。對抗巴西這樣偉大的球隊是很艱難的，他們是奪冠熱門，加上我們的體力耗損，擊敗他們的難度更高。」

本托是葡萄牙人，雖然他在對迦納一戰領到紅牌，沒有參與對葡萄牙之戰，但韓國「以葡制葡」的計畫取得成效，讓他們在最後一戰扳倒葡萄牙，士氣大振。本托對於韓國將士的鬥志有信心，「球員們帶給我的動力，比我給予他們的還多。」

提到巴西前鋒內馬（Neymar）可望復出的情況，本托表示：「如果說我們想要碰上內馬，那肯定是言不由衷，但我個人確實不樂見有人因為受傷而無法出賽，希望最好的球員都能上場比賽。」