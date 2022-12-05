新北市今在樹人家商辦理「新北技職名人賞」甄選計畫啟動儀式，首波挑選出10位技職名人拍攝影片，新北市長侯友宜也與牛排教父鄧有癸攜手體驗煎牛排，傳授成為米其林一星的秘訣。（蔡雯如攝）

新北市今在樹人家商辦理「新北技職名人賞」甄選計畫啟動儀式，首波挑選出10位技職名人拍攝影片，紀錄各領域的奮鬥故事，並邀請這些學長姐前進轄內各校，傳承經驗，新北市長侯友宜也與牛排教父鄧有癸攜手體驗煎牛排，傳授成為米其林一星的秘訣。侯友宜說，人生是漫長歲月的累積，藉著十大名人堂，希望學生找到人生方向，堅持信念。

教育局指出，新北技職名人賞甄選計畫是全國首創，首波挑選出10位技職名人，包含鄧有癸、川睦建設公司董事長林天財、智造科技公司總經理洪鏈翔、國際陶藝師曾祥軒、罡風創意映像3D影像特效師江怡賢、台塑海運船東督導楊治華、著名插畫家馬克、技職奪金青年賴俊賓、美諾酒店集團中華區銷售總監蔡佳君及國際技職達人黃柏馨等，這些名人將回到各級學校與學生分享專業、傳承經驗。

鄧有癸今也到活動現場，教授侯友宜、餐飲學生煎牛排和擺盤美學，他今年9月曾到樹人家商分享創業失敗到成為米其林一星世界級餐廳主廚的心路過程。鄧有癸說，有些學生找不到方向，進入技職學校可以快速跟就業市場接軌，他的公司很重視實習，除了現有的幾家餐廳有合作，他在新北市也有一家新餐館，目前正在跟醒吾科大做接洽。

鄧有癸強調，他出道一兩年後才真正接觸到料理，他認為打基礎非常重要，公司有新進同事也會要求打好基礎，且餐飲走向國際化，語言非常重要，做西餐沒有英文不行，他也呼籲想從事餐飲的學生，打好基礎後，從工作找到樂趣，接觸越廣、樂趣越多、回饋更多，要對自己有信心。

侯友宜也拿他的人生經驗舉例，他從警校畢業，堅持不忘初心，為中華民國好好做事，抓奸除惡，願意接受挑戰，就是他的人生價值，他上任後就要求教育局做好技職教育、品格教育，希望學生可以在教育本質中找到人生方向，永遠正向積極看待未來，新北市也會徵求更多各領域發光發熱的優秀校友，用自身的生命故事鼓勵下一代的孩子。

教育局長張明文說，新北市推廣適應發展理念不遺餘力，希望透過每年超過200場的親師生適性宣導、各類適性發展活動、研發教材教案，以及全國最多的16所職探中心、全國唯一新北市生涯發展教育中心，提供給學生最優質的教育環境。