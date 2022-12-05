台股5日續揚，生技股強勢衝鋒，上市生技醫療類股指數盤中大漲逾3％，台耀（4746）盤中一度觸及漲停價69元，11月底甫掛牌上市的視陽（6782）也強漲逾9％；此外，受惠大陸各大城市對「清零政策」陸續鬆綁，中概生技股也「鬆口氣」，保健食品大廠大江（8436）亮燈漲停，晶碩（6491）也漲近7％。

年底藥證、解盲題材滿天飛，生技族群表現「強強滾」，上市生技醫療類股指數盤中漲幅超過3.2％，榮登上市類股漲幅之冠，幾近回補9月26日向下跳空缺口，台耀、視陽大漲逾9％、逼近漲停，健身器材雙雄岱宇、喬山股價盤中勁揚逾7％，寶齡富錦、佐登-KY也漲逾半根停板。

此外，大江生醫營收來自歐洲、美國及中國大陸等三大市場，占比達8成，在銷售市場之一的大陸解封題材發酵下，營運動能亦可望回溫，股價大漲攻頂，創近半年新高。

而隱形眼鏡大廠晶碩，股價5日也點火，睽違近三個月再度重返400元大關。法人指出，大陸先前清零政策對消費需求造成嚴重壓抑，疫情封控下、消費者減少外出，連帶隱形眼鏡業績表現也受打擊，而隨目前當地防疫政策鬆綁，將有助於醫美、眼球相關族群表現。

法人指出，外資11月來大買台股後，短線推升加權指數空間縮小，然在指數震盪整理期間，仍無損中小型題材股表現，內需題材股包括綠電、生技類股墊檔演出機率高，投資人可持續留意「政策作多股」股價表現。