上屆亞軍克羅埃西亞將對上本屆從「死亡之組」中突圍的日本，由於日本隊小組賽表現實在太精彩，甚至有國外賽前分析認為日本有機會獲勝。相較於日本驚奇演出，克羅埃西亞則是有點缺少激動的火花。

克羅埃西亞馬耶爾（Lovro Majer）在賽前訪問時表示，自己和整個足球界應該都沒預期日本隊能接連扳倒西班牙、德國兩強而登上分組第1，但他們絕對值得擁有這樣的好成績，「要給日本送上敬意，他們告訴全世界，足球比賽不是只靠大牌球星就能勝利，還得要有真心和勇氣。我們預料跟日本的比賽會很艱難，已經到了淘汰賽階段，相信比賽會有很多跑動和身體對抗，我們準備好了，也很期待比賽到來。」

「太極虎」韓國將在凌晨16強對陣「森巴軍團」巴西，被認為是足壇的「大衛vs.歌利亞」，但巴西傷情繼續擴大，前鋒傑蘇斯（Gabriel Jesus）、左後衛泰勒斯（Alex Telles）確定報銷，左右邊後衛人手吃緊，而韓國隊長孫興慜擅長左路進攻，抓住巴西罩門或有機會一搏。

巴西本屆陣容整齊卻受傷兵打擊，對喀麥隆前攻擊核心內馬（Neymar）、右後衛達尼洛（Danilo）、左後衛桑德羅（Alex Sandro）均掛傷號，賽後又折損傑蘇斯、泰勒斯。其中外界關注內馬何時歸隊，但他的位置還能讓羅德里戈（Rodrygo）客串，對韓之戰沒有正牌左後衛能用，才是巴西最頭痛的問題。

好消息是達尼洛已經恢復訓練，若他能及時復出戰韓，提特只要讓米利陶（Éder Militão）或39歲的老將丹尼阿維斯（Dani Alves）去頂左後衛即可。若達尼洛復出不及，巴西後防將陷入無備胎窘境。