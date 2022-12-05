車用、5G基礎建設等為剛性需求支撐，穩得(6761)初估，11月合併營收將優於10月，第4季合併營收有機會比第3季好，今天盤中股價強攻漲停板，為今年6月30日以來新高。

穩得為EMC(電磁相容)服務廠，是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務大廠，終端應用聚焦網路通訊/資料中心、安全監控/智慧城市、工業電腦及車用電子四大領域，儘管受到終端客戶庫存調節影響，穩得業績表現穩定，今年前3季稅後盈餘為1.5億元，年增2.49%，每股盈餘為6.29元，累計前10月合併營收為16.08億元，年增1.56%。

就各業務來看，今年穩得針對車用電子設置車用模擬測試場地CISPER25/ISO7637，安規認證亦擴充電動腳踏車相關測試設備，今年車用電子成長高達50%，佔營收比重達15%，穩得表示，力拚提高安規及EMC認證服務的市佔率為未來數年重要的經營策略目標，預估明年車用電子可以再成長50%，佔營收比重可望達20%。

隨著客戶需求增溫，穩得初估，11月合併營收將優於10月，第4季合併營收有機會比第3季好。