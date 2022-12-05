大里仁愛醫院運動醫學中心醫師劉永川指出，若像此案例一樣僅是蹠跗關節韌帶受損，可採對軟組織傷害較小的微創骨釘方式治療。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

30歲小豪日前參加馬拉松比賽踩空跌倒，致右腳掌疼痛腫脹、腳底瘀血送醫，醫師只給了止痛藥並囑咐冰敷、休息，未料過了3周，腳掌依舊瘀青腫脹，一踩就痛，至大里仁愛醫院檢查發現，小豪腳掌的蹠跗關節韌帶受傷，經微創鋼釘固定手術治療及6周石膏保護，順利恢復。

大里仁愛醫院骨科部長、醫師黃贊文表示，蹠跗關節上面附著許多韌帶，是穩定足弓的重要關節。棒球選手王建民2008年在紐約洋基隊時，曾發生跑壘受傷事件，當時就是右腳掌蹠跗關節韌帶拉傷，引起球迷熱議；蹠跗關節韌帶拉傷常發生在高能量的外傷或運動傷害，若檢查時看到蹠跗關節出現變寬或排列不整齊變形的狀況，最好盡早手術復位。

大里仁愛醫院運動醫學中心醫師劉永川指出，蹠跗關節受傷案例發生於中年男性較多，會產生嚴重的疼痛且無法負重站立，診斷主要透過Ｘ光或電腦斷層檢查，核磁共振則可進一步鑑別韌帶的受傷；蹠跗關節韌帶受傷不易發現，若沒有盡早處理，會造成足弓塌陷影響行走功能，甚至日後關節退化產生關節炎。

劉永川指出，蹠跗關節韌帶移位嚴重合併骨折通常需要使用鋼板及骨釘復位、固定，常出現組織嚴重腫脹致傷口癒合不良，可能需要多次手術重建，甚至補皮或皮瓣轉移，民眾可透過高壓氧治療、PRP注射促進軟組織消腫、修復；若像小豪一樣僅是蹠跗關節韌帶受損，則可採對軟組織傷害較小的微創骨釘方式治療。

劉永川呼籲，若民眾出現持續腳掌疼痛、腫脹無法站立等狀況，千萬不要認為冰敷後就好，需積極尋求專業骨科醫師進一步詳細評估。