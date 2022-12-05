宜蘭縣員山鄉戶政事務所歷經半年左右的時間整修，新辦公廳舍於今（5日）啟用，外觀亮麗的鮮黃色彩為地方注入新活力，也精心布置浪漫、夢幻的拍照專區，讓新人搭乘「幸福宜蘭號」、「情定員山站」拍照，領取祝福證書及幸福寶典；縣長林姿妙表示，戶政事務所扮演很重要的角色，大家共同拚出員山的好生活。

新辦公廳舍於今（5日）啟用，外觀亮麗的鮮黃色彩為地方注入新活力。（吳佩蓉攝）

員山鄉戶政事務所新的辦公廳舍原為員山消防分隊，該分隊搬遷後，宜蘭縣政府今年3月陸續將1樓重新規畫設計整修，挹注650萬元經費，於7月發包動工，歷時近6個月的時間完工，將位於2樓的戶政事務所遷移至1樓，以方便民眾洽辦戶政業務，空間也較以往寬敞許多；2樓未來將會有其他單位進駐。

宜蘭縣員山鄉戶政事務所新辦公廳舍，精心布置浪漫、夢幻的拍照專區，讓新人搭乘「幸福宜蘭號」、「情定員山站」拍照，領取祝福證書及幸福寶典。（吳佩蓉攝）

戶政事務所經過整修後，煥然一新，室內空間寬敞舒適，走入員山戶政事務所，映入眼簾的是精心設計、充滿繽紛夢幻感的結婚拍照專區，讓新人搭乘「幸福宜蘭號」、「情定員山站」拍照，由事務所製作祝福證書及幸福寶典，讓幸福在此延伸。

宜蘭縣員山鄉戶政事務所新辦公廳舍，精心布置浪漫、夢幻的拍照專區，讓新人搭乘「幸福宜蘭號」、「情定員山站」拍照，領取祝福證書及幸福寶典。（吳佩蓉攝）

新的辦公廳舍設有8個服務櫃檯，除了5個綜合受理櫃檯，另設有新住民、原住民及貼心的樂齡服務等客製化專辦櫃檯，並增設無障礙廁所及集哺乳室等人性化設施，讓民眾洽公更便捷舒適。

縣議員陳俊宇表示，員山鄉高齡化的時代將來臨，特別感謝縣長、縣府民政處把戶政事務所遷移到1樓，讓長者申辦資料更方便，雖然不是大工程，但能替員山鄉基礎建設大加分，相信未來會是所有戶政系統一個觀摩典範的地方，期盼在縣府領導下更年輕化，挹注更多新想法，以大幅提升其服務品質。

林姿妙表示，非常感謝議員們在議會上大力的支持，希望把員山鄉的服務品質做好，其戶政事務所扮演很重要的角色，讓我們一起拚出員山的好生活，感謝各位共襄盛舉，因為有大家的參與，倍增很多光彩。