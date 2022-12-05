加密貨幣交易所FTX破產，引發各國對虛擬貨幣交易監理的思考，台灣究竟會怎麼做？金管會主委黃天牧5日在立法院財委會透露，目前對國內加密貨幣交易平台是用洗錢防制法，要求交出法遵承諾書，未來對高風險投資傾向「適度漸進式」納管，如投資人保護上的資產分離等，將由行政院跨部會討論後拍板。

立委郭國文在財委會質詢時指出，加密貨幣交易在美國多個州政府、日本都有納管，韓國及英國嘗試用專法，中國大陸是完全禁止，而FTX破產，在日本有子公司可處理，台灣沒有，但投資人流覽該站是全球第七大，亦算重災區，未來是否對這些加密貨幣交易平台的在台客服、行銷等代理單位要求在台子公司化，才有究責或追償單位？

黃天牧回應：「這也是未來研議方向之一」，另外就是對加密貨幣等一些高風險投資，會傾向適度漸進式納管，如就投資人保護、資產分離方向，會特別去注意；黃天牧說，上周巴塞爾監理年會上也有討論，各國金融監理機關對這種商品風險態樣不太清楚，此商品進入市場後，與傳統金融是否會產生沾染性風險，這是要全盤考慮的事，國內監理平台會朝此方向處理。

目前國內加密貨幣交易平台，是根據洗錢防制法，要求平台提出法遵聲明書，黃天牧說，從洗防延申對這些平台的管理，行政院已組織專案小組，各部會都在研究如何處理，如NTF（非同質化代幣）跟虛擬資產等都有，FTX有設子公司的地方， 僅日本、澳洲、塞浦勒斯，其他國家對境外透過手機、網路投資，各國政府都是鞭長莫及，不是監理管轄權所及。

但行政院對加密貨幣投資等已有初步想法，黃天牧表示，未來行政院拍板後就會對外公布。至於是否由金管會依證交法、投資人保護法等逐步納管？黃天牧說，未必，會涉及很多部會，現在不方便說。