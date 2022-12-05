那斯達克上市資安公司Palo Alto Networks指出，2023年元宇宙將成為網路犯罪份子的新樂園。

Palo Alto Networks表示，2022年網路犯罪份子，以攻擊企業關鍵基礎設施為目標，進行勒索軟體攻擊。同時他們也探索新的方法，例如利用加密貨幣、混合式工作模式、進行不安全的API應用程式作為攻擊新方法。

根據調查，所有的受訪者都承認他們的組織或企業在過去一年當中歷經資安或者是數據洩漏事件，平均一個組織會遇到11件。但是令人擔憂的是只有4成的企業領導人，對於網路風險的認識隨著數位化而增加。

Palo Alto Networks副總裁暨亞太區與日本首席安全長Sean Duca表示，現今網路攻擊的變化多樣，企業領導人必須不斷的重新審視網路安全的方法，並考慮不同創新解決方案、技術和方法。

Palo Alto Networks提出2023年需要關注的5個關鍵網路安全趨勢。首先是，5G加速應用將提高漏洞風險。

第二，必須確保連網醫療設備的安全將至關重要。虛擬醫療和遠端診療，這些系統的數據，對網路犯罪分子具有吸引力，容易使醫療成為攻擊目標。

第三，隨著企業採用雲端原生架構，攻擊者恐利用軟體套件更新的機會，經由攻擊自願維護開源代碼的人來滲透進組織網路。

第四，預期關於數據主權的爭論將愈演愈烈。隨著世界變得更加依賴數據和數位訊息，出於控制和保護公民以及確保關鍵服務的持續，相關立法數量將增加。因此，數據主權的對話在2023年將變得更加激烈。

第五個預測是，元宇宙將成為網路犯罪分子的新樂園。根據估計，每年有540億美元的資金花在元宇宙的虛擬商品，該平台可能成為網路犯罪分子的新樂園。元宇宙為企業和消費者帶來新的體驗，隨著用戶及使用率愈高，駭客們也不會放過這些機會。