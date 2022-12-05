網家（8044）旗下拍付國際前總經理韓昆舉日前低調赴台灣大哥大擔任副總一職，隸屬於總經理室，負責台灣大哥大總經理林之晨交付的專案，負責策略規畫。

韓昆舉在網路家庭任職長達16年，負責產品規劃，早期從電子商務開始，後續再跨足到金融支付點數生態。在網路家庭後期負責點數生態系的建立。原本擔任拍付國際總經理，在今年八月份被調回母公司負責24小時購物與P幣的整合。韓昆舉在進入網家之前，曾在金融業服務，曾待過中國信託、永豐銀行。是業界少數兼具電商及金融的跨產業人才。