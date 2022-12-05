新竹市長當選人、民眾黨不分區立委高虹安5日上午表示，目前正在與新竹市府團隊作銜接，包括內閣團隊的籌組，局處首長及副市長等人選的徵詢與面試，強調不分黨派，會以在地優秀人才為主，副市長則需具備府會密切協調的能力與了解在地產業的人。

高虹安今天上午受訪表示，其行政主任遭到約談一事，因偵查不公開，她不清楚整個偵辦的過程與細節，但如果檢調要傳她去應訊，她一定會全力的配合且非常的尊重，她相信把所有知道的事實與證據提交給檢調來了解，調查單位就可以理解其實整件事件並不像外界所說的，他們就可知道其實很多事情都是帶風向與誤導的，相信司法會盡快還她清白。

而外傳其博士論文遭下架一事，高虹安表示，她覺得非常奇怪，因為她與助理還特別至辛辛那提大學的官網查詢，她的論文並沒有被下架，不清楚是哪個網站有下架的情況，她也強調，她的論文有無問題是由辛辛那提大學來認證的，她也多次出示校方的函文，都證實沒有不當的行為，把她的論文再拿出來混淆大眾，這種選舉期間的烏賊戰真的很不好。

高虹安指出，她目前正全力在作市政上交接的準備，包括內閣團隊的籌組等，還未辭去立委一職是因為立院民眾黨團目前只有5席立委，像吳欣盈也是比較新進的立委，而她自己本身是經濟委員會，手頭上還有很重要的預算案與法案都還在進行當中，現在正是預算會期最後的時刻，因此黨團希望她這段時間也必須要完成立委的交接，這才是比較負責任的態度。

她說，市政內閣部分，確實已作人事的布局，包括局處首長都在尋覓人才當中，人選不會限定在台北市政府的事務官中，也會有其它縣市的事務官都有在徵詢，當然最主要還是以新竹在地的人才為主。

高虹安也透露，副市長的部分目前確實已有幾位人選在徵詢當中，強調人選沒有黨派之分，但會希望找到1位具有「府會」協調能力佳、協調較密切的人，也要了解新竹地區產業與經驗的人，希望很快能有結果再來跟民眾報告。

至於府會協調密切的人選，外界則解讀為應是過去曾在市府擔任過重要的局處首長職位，之後也在市議會擔任重要的職位，若以此標準，人選是呼之欲出，不過，最後副市長究竟是誰？還是要待高虹安團隊宣布。