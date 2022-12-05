論文門持續延燒，前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦的台大國發所碩士論文接連被認定抄襲，碩士學位紛紛遭撤銷，指導教授剛好都是國安局長陳明通。台北市長柯文哲今表示，同一個老師這麼多學生抄襲，這是老師的問題，但台灣大學要面對，整個學校或學院同儕審查系統失靈問題，直言這是高等教育的危機。

柯文哲今天上午與台北市長當選人蔣萬安在台北市政府進行交接討論，會後一同接受媒體聯訪，對於如何看待民進黨黑金爭議不斷？柯抱怨說，「奇怪，你們為什麼老是問我民進黨問題」，要媒體去問民進黨。記者稱因為柯文哲跟民進黨很熟，柯反問「你為什麼不5年前問我？」、隨後說「算了算了，不要問我不想回答的問題」。

蔣萬安表示，民進黨面對各方黑金的質疑無力反駁，只是一再的狡辯迴避，民眾都看在眼裡。

談到論文案是否要調查陳明通？柯文哲表示，純粹用台灣大學教授立場回答這題，他從頭到尾態度都很清楚，同一個老師這麼多學生抄襲，這是誰的問題，這是老師的問題，台灣大學要面對，整個台灣大學或學院同儕審查系統失靈，這才是要去檢討，這是高等教育的危機。

蔣萬安強調，學術倫理絕對不容政治侵犯，他當然尊重台大審查結果，但同樣學校應該要去審酌學位頒發的過程中審查制度有沒有問題，指導教授審查頒發學位有沒有缺失，以維護學術倫理及學術品質。

至於台北上海雙城論壇會延續舉辦嗎？蔣萬安指出，不管雙城論壇，或是台北和其他國際城市之間的交流，實質有意義的交流下去，互相之間才能學習，彼此進步，符合市民期待。