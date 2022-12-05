TVBS新聞台主播張靖玲5月間遭指參與女主播們宮鬥事件，9月13日因故遭解僱，張靖玲向新聞台提出返還工作權訴訟，請求回復主播一職，士林地院民事庭5日上午10時開庭，張靖玲到庭，表示願意與公司調解，哭訴整起事件遭到曲解、抹黑，是不可承受之重。法官仍勸兩造雙方進行調解，避免法院調查不法侵害時，傳喚主播們到庭，讓案件成為焦點，影響TVBS新聞台形象。

48歲張靖玲泣訴，2005年9月1日擔任TVBS新聞台生活產經中心記者，直至2011年11月1日出任主播，薪資6萬6125元，其中包含1萬元津貼，長達10年擔任主播職務，但在今年5月，因牽涉「職場不法侵害」，遭公司主管通知調整為節目中心資深文字記者，張認為是違反勞動基準法。

張的律師更指，TVBS新聞台要求她簽下「職場行為改善通知書」，不論是否有霸凌行為，但也已沒有做，她因而拒絕簽字，導致主管認為他不願意配合，種下之後遭解僱的原因。

張隨即在5月1日到5月17日請假，但公司卻以曠職為由，8月17日記1大過，之後再連續記她9大過解僱，但張起訴，自5月1日起都有到班打卡，請求提供原主播職務，並認為，原來只是反應調職想法，卻演變成解僱。

不過TVBS新聞台訴訟代理人指出，早已要求張靖玲改善她的行為4次，承諾只要張靖玲願意改善，可以既往不咎，無奈還是進入後續法律訴訟，並拒絕接受調解。進一步更稱，解僱張靖玲是為了保護遭霸凌的主播。

法官提醒TVBS新聞台訴訟代理人，一但進入調查，法院一定會對「職場霸凌」實質調查，釐清張靖玲是有涉及霸凌，屆時將傳喚主播到庭，必定成為焦點，影響到TVBS新聞台形象，希望律師退庭後再與資方討論，是否還願意進行調解。

法院依勞動事件處理法聘請勞動調解委員則稱，勞動諮詢委員徐國幹稱，對於調整主播一職，在媒體是「懲戒性調動」，資方應更小心、謹慎，尊重一名10幾年主播的感受。另一名諮詢專家李貞儀則稱，對於「職場霸凌」，資方已調查完畢，卻刻意沒有對外揭露結果，已經是對張靖玲釋出善意。