警察專科學校行政警察科副教授陳俊宏以相機紀錄百岳令人震憾的美景。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局為體恤員警平日工作辛勞，為紓解同仁工作壓力，打造充滿文藝氣息的辦公環境，特別將3樓的走廊打造成「文藝長廊」，不定時展出不同類型的展覽，近期邀請警界頗為知名的攝影大師陳俊宏、陳原宗於共同展出「山川之最．飛羽．昆蟲」攝影聯展，以百岳山川、飛羽、昆蟲為主題，讓同仁在公務繁忙之餘，能近距離接觸大自然之美。

二分局成立「文藝長廊」首波邀請到2位新興畫家賴芝華、張麗娟，進行水墨及油畫創作「藝境之旅」聯展，獲得同仁獲大迴響，銜接邀展的是警察專科學校行政警察科副教授陳俊宏、警察局訓練科專員陳原宗共同展出「山川之最．飛羽．昆蟲」攝影聯展。

陳原宗在警大一年級的時候加入登山社，第一次登上百岳就被台灣3000公尺以上的高山景色震懾住，心想如果能夠將那美麗的山岳景色拍攝下來該有多好！於是開啟了「用底片寫日記」的攝影人生，更選定了一個較具挑戰性的主題─「飛羽」及「微距的世界」來拍攝，去年參加「Nikon集鳥趣─2021年桌曆飛羽大募集」，以在中市14期重劃區裡拍的「黑翅鳶」得了首獎，成就裴然！

陳俊宏積累任職於各縣市警察局要職之豐富經歷後重返培養台灣警察的搖籃-警專作育英才，目前為副教授，一樣醉心於台灣百岳之美，一步一腳印走訪多座台灣百岳，將台灣百岳的絕美景色以相機分享給無法親臨的同仁，透過其作品感受百岳令人震憾的美景。

分局長陳家銘表示，警察長年致力於推動治安、交通及為民服務等工作，任務十分繁重，相信本次攝影聯展，有助同仁怡情養性，期盼透過這場讓人耳目一新的視覺饗宴為勞苦功高的警察同仁舒緩工作高壓，注入滿滿活力，洽公民眾也可藉此機會親近大自然，體驗台灣的自然生態之美。