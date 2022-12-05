大陸女星張檬今年2月嫁給韓國男星金恩聖，並於10月舉行浪漫婚禮，甜蜜的婚姻生活羨煞旁人，不過稍早於微博發文：「承諾這東西，聽的人記住了，說的人早忘了」，引來外界聯想婚姻是否亮起紅燈。

張檬2020年公開與韓國男星金恩聖的戀情，小倆口在今年2月宣布結婚，6月時被拍到夫妻倆現身婦產科，當時她腳踩平底鞋，身穿寬鬆上衣卻藏不住微凸小腹，加上金恩聖在旁小心攙扶，不免引發外界好奇是否有了身孕，對此，夫妻倆否認此項傳聞，張檬還開直播澄清此事，當下換上貼身衣物，任由老公從身後掐住纖細腰身，證實自己確實沒有懷有身孕。

張檬發文後則立即刪文，不免讓外界聯想婚姻是否出了狀況。(張檬微博)

不過看似甜蜜的夫妻生活，似乎卻出現了些許狀況，稍早，張檬在微博發文：「承諾這東西，聽的人記住了，說的人早忘了」，隨後則立即刪文，讓外界好奇是否婚姻亮起紅燈，網友見狀也紛紛留言：「她之前不是小三嗎？結果一結婚就踢了鐵板」、「承諾這東西是最沒有用的，姐姐還是不要想了」、「她也没戲拍了，總得找點東西博版面」、「承諾只在當下算數，聽聽就得了」。