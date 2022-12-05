哥倫比亞當局表示，西北部一處偏遠小鎮今天爆發的土石流淹沒道路，造成3人死亡，約20人受困泥淖。

法新社報導，土石流發生在普韋布洛里科（Pueblo Rico），搜救人員正在搜尋因土石流受困的公車乘客與機車騎士。

總統裴卓（Gustavo Petro）推文：「9人獲救，3人罹難，大約還有20人尚待搜救，這真是場不幸。」

民防官員說，其中1名死者是年僅7歲的女孩。

生還者伊瓦爾根（Andres Ibarguen）告訴Lloro Stereo電台，公車司機機警地避開最糟情況，「土石開始滑落時，公車向後退了一些，就在司機倒車時，整片土石傾瀉而下。」

民防官員說，這輛公車從卡利（Cali）出發，載有25名乘客。

哥倫比亞政府表示，今年8月開始的雨季是40年來最嚴重的一次，所釀災害已導致270多人死亡。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1111205