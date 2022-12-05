台積電將赴美國設立5奈米晶圓廠，明將舉行移機典禮，創辦人張忠謀、美國總統拜登也都將出席參加，消息一出也引來「去台化」的質疑。外交部長吳釗燮今在外交國防委員會表示台積電赴美設廠「沒有秘密協議、沒有去台化」，這是台灣工業實力對外擴展，一點都不擔心失去護國神山。

民眾黨立委邱臣遠今在外交國防委員會質詢時關切，台積電赴美設廠可能蘊含美方壓力，近期無論5奈米、4奈米，還有未來的3奈米都將移往美國在亞利桑那州設廠，近日更包機連眷屬都送去。台灣現在2奈米跟1奈米都未建成，也讓台灣面臨挑戰；另外各國對半導體投資的加碼顯而易見，各國的投資優惠都在釋放「去台化」訊息，讓台灣面臨挑戰。

邱臣遠詢問外交部台灣是否受到美國壓力，以及簽訂不利台灣半導體的秘密協議、甚至是否有「去台化」的可能？

外交部長吳釗燮回應，可以斬釘截鐵的說沒有秘密協議，也沒有「去台化」的可能，這是台灣工業實力的擴展；至於會不會對台有長期的影響？這是台積電在世界各地布局讓台灣壯大的作法。

邱臣遠再問，會不會擔心失去護國神山？吳釗燮說，外交部和經濟部溝通協調非常密切，部會之間不會有不同意見，外交部一點都不擔心會失去護國神山，因為台灣整個產業鏈非常完整，條件在其他國家是找不到的，半導體產業會被其他國家努力投資弱化的部分，「我不擔心」。

不過，吳釗燮也指出，這段時間他看到最嚴重的問題是中國大陸不斷在網路世界擴大「去台化」、「掏空台灣」的聲量，讓「本來不是問題的問題」經過這樣宣傳，令人感覺人心惶惶，相關部會會處理這個問題。