台北市第3選區立委補選候選人吳怡農與前國策顧問黃承國關係，近期不斷遭藍營質疑、攻擊，國民黨候選人王鴻薇更問吳怡農，敢不敢建議民進黨開除黃承國？吳怡農5日稱此為「非常無理」的指控，民進黨有程序，不能因國民黨指控跟抹黑隨開除黨員。

面對民進黨黑道爭議，吳怡農日前透過臉書呼籲，民進黨須嚴肅面對社會對黃承國的指控，盡快說明並清楚表達黨的立場。尤其中常委是民進黨領導人之一，外界會有較高期待和要求，黨中央應詳細說明，讓大家知道未來如何處理類似顧慮。

王鴻薇則質疑，吳怡農聲明是切割黨還是黑道或黃承國？痛批吳就是在繞圈子，若認為民進黨有黑道問題，身為立委參選人及前北市黨部主委，敢不敢建議民進黨開除黃承國。

吳怡農今在捷運松江南京站向市民打招呼時回應，此為非常無理的指控，政治不是「喊爽的」，民主政治及其政黨有程序，民進黨不能因為國民黨指控、抹黑就隨意開除黨員。

另外，對於王鴻薇認為中選會「故意」將補選時間壓縮在60天，吳怡農說，選舉只有短短5周，不該炒作該議題，占到實質議題討論空間。但他也希望有更多時間選舉，若中選要給予更多時間，一定會第一個出來感謝中選會。