腎結石在台灣的盛行率約10%，多數無症狀，但一旦痛起來堪比女性生產時的劇痛。泌尿科醫師表示，一名50歲男性每天埋首工作10小時，平時偶爾會腰背痛，某天痛感由右腰延伸到鼠蹊部，劇痛讓他冒冷汗，緊急送醫檢查，才知有數顆腎結石已塞住輸尿管。

北醫泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修在兩人共同經營的臉書專頁「泌密會客室」貼文分享一案例，一名50歲的男性會計員，每天都埋首工作10小時，平時就會偶發腰背痛，一直以為是久坐工作姿勢不良造成的，直到有一天痛感竟然從右腰延伸到鼠蹊部，劇痛讓整個人揪成一團在座位上直冒汗，緊急被同事送到急診，急診室會診兩名醫師，經過超音波檢查，發現患者有數顆腎結石，也塞住了輸尿管，導致嚴重劇痛。

兩名醫師表示，尿路結石是很常發生的疾病，由於結石的位置或大小不同，很多人平時無不適症狀，所以有時是透過健檢時腹部超音波才發覺，儘管小的結石有機會從輸尿管排出，但是若變成尿路阻塞，輸尿管肌肉痙攣或結石引起局部發炎、腫脹，經常會讓患者突發急性劇烈腰痛，且痛感可能延伸至腹股溝或睪丸。

「腎結石痛起來堪比女人生產時的疼痛！」醫師表示，結石在不同位置、滾動位移都會造成偶發陣痛，可能發生在背部或下腹部的劇烈疼痛，以及在輸尿管移動時痛感會延伸到腹股溝、鼠蹊部或會陰部，也就是腎結石轉移痛的現象。

醫師提醒，現代人工作忙、飲水量又不足，因此台灣人尿路結石比例約一成，且復發率又高，建議民眾定期做腎臟超音波檢查，才能即早發現有無腎結石，治療方式可採使用體外震波或軟式輸尿管鏡碎石手術等。