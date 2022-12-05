考選部提供。

考選部今天公布錄取111年高普考的前十大學校，成功大學、政治大學、中興大學分居前三名，逢甲大學則是唯一入榜的私立大學，與去年相較，成功大學蟬聯居冠，政治大學、中興大學及高雄科技大學排行顯著上升；私立學校方面，逢甲大學仍位居首位，東吳大學、銘傳大學及朝陽科技大學排名也大幅提升。

考選部上周揭曉高普考「行政類科」與「技術類科」錄取人數最多的前十大學校，今天再公布錄取111年高普考人數的總排行前十大學校。

考選部指出，高普考是非常受社會大眾矚目的一項國家考試，111年高普考選拔的生力軍已陸續投入各政府機關服務。以111年的總排名統計資料顯示，成功大學、政治大學、中興大學、臺灣大學、高雄科技大學、臺北大學、逢甲大學、臺灣科技大學、中正大學、中央大學排序於前十大，其中逢甲大學是唯一入榜的私立大學。

公立大學除了上述已入榜的學校外，尚有臺北科技大學也在前十大的排行；私立大學前十大在逢甲大學之後依序是東吳大學、東海大學、淡江大學、輔仁大學、中原大學、銘傳大學、中山醫學大學、朝陽科技大學及臺北醫學大學。

今年總排名與110年相較，成功大學再度位居首位，政治大學、中興大學及高雄科技大學排行也顯著上升；在私立學校方面，逢甲大學亦仍位居首位，東吳大學、銘傳大學及朝陽科技大學排名也大幅提升。

考選部強調，為國舉才是考選部的重要使命，該部日前舉辦「大專校院協助公務人力招募研習會」，希望藉由各大專校院職司職涯輔導單位豐富完整的輔導量能，提早協助有志於投身公部門服務的青年學子，及早規劃準備國考。透過教育端與考選端共同努力，培育拔擢更多優秀人才，為國家社會所用。