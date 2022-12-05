雲林縣大湖口溪與石牛溪整治提早2年完工，第5河川局舉辦整治說明會。（第5河川局提供／張朝欣雲林傳真）

經濟部水利署第5河川局為改善雲林縣大湖口溪、石牛溪淹水災害，分年分期進行整治，其中大湖口溪興建堤防7770公尺，原本預定2024年底前完成，經趕辦將於今年底完工；石牛溪興建堤防7935公尺，預定2025年底前完成，可於2023年前完工，2工程均較原計畫期程提前2年，讓民眾遠離淹水夢魘。

大湖口溪、石牛溪是雲林縣內重要河川之一，流經古坑鄉、斗六市、斗南鎮及大埤鄉等人口聚集鄉鎮市，但每逢颱風大雨來襲，溪水暴漲導致河水溢淹至兩岸，第5河川局著手整治，克服疫情期間缺工缺料等困難提早完工，5日在雲林縣古坑鄉舉辦「石牛溪及大湖口溪專案整治說明會」。

第5河川局局長莊曜成表示，經專案籌得經費後，分期展開工程，其中大湖口溪總經費11.8億元，包括用地費4億元，工程費7.8億元，共11件工程，興建堤防7770公尺；石牛溪總經費24.3億元，包括用地費10億元，工程費14.3億元，共21件工程，興建堤防7935公尺。

莊曜成說明，大湖口溪、石牛溪兩岸已形成多處人口聚落，治理工程除保障民眾生命財產安全外，亦考量休憩及生態功能，因此特別採用混凝土減量工法，在確保防洪安全無虞下，也能友善河岸生態環境，平時是景觀生態的一環，汛期則發揮防洪功效，成為兼具生態休閒及工程安全的水岸環境。

另外，第5河川局也針對虎尾鎮，導入提高承洪韌性與水岸縫合理念，已於今年10月完成「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合規畫設計暨監造」發包作業，預計2023年底完成全區整體規畫，將水岸記憶、在地人文、歷史及產業資源連結，呈現在地「水與文化」加乘設計思維。