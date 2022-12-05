搶攻「雙12狂歡節」團購商機，瑞穗天合國際觀光酒店12月6日至12月12日推出「買3送1揪團遊」團購優惠，莊園溫馨家庭房或親子溫馨家庭房每房入住兩位成人，同日預訂四間或單間連續住宿四晚，即享買3送1優惠價51,000元，換算每房每晚12,750元，優惠平、旺日都適用且包含早餐、晚餐，還可額外加人加價，不論是大家族同天入住四間客房，或是找朋友揪團出遊，甚至是小家庭連續入住五天四夜，多元的旅遊型態讓旅客能彈性運用，以優惠價格規劃年末與明年初春的花蓮後山之旅。

瑞穗天合國際觀光酒店「買3送1揪團優惠」除適用莊園溫馨家庭房、親子溫馨家庭房外，也釋出獨棟Villa的格蘭雅緻別墅，每房入住兩位成人含早、晚餐，同日預訂四間或單間連續住宿四晚，雙12狂歡節揪團價58,500元，換算每房每晚14,625元，贈送之第四間或第四晚依兩位成人入住計算給予優惠，如需加人入住加價費用另計。格蘭雅緻別墅不僅享有室內泡湯池、戶外庭園與獨立泳池，讓旅客在私人空間盡享親密旅行時光，親朋好友揪起來，一同出遊不僅更優惠也增添美好的旅行回憶。

最受親子客群青睞房間內配備旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，不論是同日預訂四間，或單間連續住宿四晚，買3間送1間優惠價51,000元，換算每房每晚只要12,750元，每房最多可享2位5歲以下兒童免費，優惠對於家中有就讀幼稚園的家長們格外有吸引力。

瑞穗天合國際觀光酒店買3送1揪團優惠，每房最多可加人加價至四位成人和兩位不佔床兒童入住，如選擇親子溫馨家庭房，13歲以上成人每房每晚加價2,200元，6歲至12歲兒童每房每晚加價1,100元，如選擇莊園溫馨家庭房或格蘭雅緻別墅，13歲以上成人每房每晚加價2,750元，6歲至12歲兒童每房每晚加價1,375元，每房最多可享兩位5歲以下兒童免費。

瑞穗天合國際觀光酒店買3送1揪團遊的優惠價格和加人加價的費用，包含早餐、晚餐，並享有金色水樂園、室內按摩水療區、旋轉滑水道、跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部與旋轉木馬等豐富的水陸設施免費使用，此外酒店也依季節時令推出闖關活動，有集章、積木挑戰、投籃、機智問答等遊戲，只要闖關成功就可獲得天成文旅精美小禮。

瑞穗天合國際觀光酒店雙12狂歡節買3送1揪團遊優惠，於12月6日早上10點開放網路與電話訂房，至12月12日晚間18點截止。優惠適用於平日周一至周四，另外周五、周日與連續假日前夕、最後一日等酒店定義的旺日，也享有入住不加價。適用的訂房期間至明年4月30日，但每周六、連續假日、寒假春節期間等不適用，消費者可避開出遊人潮，沉浸在花東縱谷的寧靜氛圍之間。