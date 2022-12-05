王孝裕說，周樹林E-mail第一次回信中指出「由於目前中區無員額，且今年餘絀沒有達成，預估明年增加員額得可能性極低，歉難同意此復職申請」。（王孝裕提供／吳建輝彰化傳真）

王孝裕認為，單位仍在人力網刊登徵才需求，向周樹林反應與事實不符，卻得到「開立職缺並不代表立即有人力需求」為由拒絕。（王孝裕提供／吳建輝彰化傳真）

民眾黨新竹市長當選人高虹安自參選後，就與前東家資策會糾紛不斷，遭指涉抄、兼職、助理費等風波，雖均已提出證據反駁，但資策會爭議未停，資策會前地方創生服務處中區中心主任王孝裕代表台灣民眾黨參選彰化縣議員，申請8個月留職停薪，不料提復職卻遭拒，王孝裕認為資策會違法，這是政治追殺，不排除提告。

王孝裕表示，他為完成博士學位資格考，向資策會申請從今年５月１日至12月底留職停薪，期間投入彰化縣議員選舉，並披掛民眾黨旗幟，與民眾黨、高虹安並肩作戰，但選舉過程屢遭打壓，上月在規定復職前１個月提出復職申請，卻遭資策會地方創生處處長周樹林以沒有空缺為由拒絕，但單位卻在人力網刊登職缺。

王孝裕說，周樹林E-mail第一次回信中指出「由於目前中區無員額，且今年餘絀沒有達成，預估明年增加員額的可能性極低，歉難同意此復職申請」。王孝裕認為，單位仍在人力網刊登徵才需求，向周樹林反應與事實不符，卻得到「開立職缺並不代表立即有人力需求」為由拒絕。

王孝裕強調，他雖在申請留職停薪期間宣佈參選，但一切都符合申請規定，申請復職卻無端遭拒，還在人力網刊登徵才，令人不解，認為資策會根本就是政治追殺，將與律師商討，不排除提告以維護自身權益。

台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如指出，王孝裕過去曾獲中國電機工程學會傑出電機工程師、台灣精密工程學會傑出工程師等多項獎項，在資策會內表現傑出，卻遭受如此對待，這是一個多元化、多政黨的民主國家所能接受的嗎，政府單位不應淪為政治打手，應理性參與政治，而非打壓異己。