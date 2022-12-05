網紅團體「反骨男孩」成員孫生與「電豹女神」林宛璇公開認愛後，常在社群同框放閃，雖然兩人偶爾發生爭執，均未影響感情發展。沒想到，近日孫生到新加坡工作，也帶上女友同行，卻無預警在IG內文提及「無法進行下去」，兩人疑似發生情變，緊接著又刪除分手語句，讓外界看得霧裡看花。

孫生4日在IG發文透露，自己是首次幫女友付8萬多出國旅遊的錢，雖然很貴但很值得，並向女友感性告白：「這趟新加坡旅程因為有妳，回憶才這麼美！」然而話鋒一轉，孫生第三段文章卻寫上「先刪掉」。粉絲好奇究竟他說了什麼？有第一時間看到的網友說明，孫生是在說他們很愛對方，但因為「觀念不合」沒辦法進行下去。

孫生第三段刪掉的文章透露已與女友林宛璇分手。(圖/孫生 IG)

有人樂觀解釋，既然孫生刪文應有和好的機會，其他網友也苦勸兩人：「不要分手啊」、「拜託解釋一下溫蒂好好耶」，然而反骨男孩官方IG已在留言區寫下：「分手快樂」。事實上，孫生上月曾PO出一篇感性文，疑似早有情變徵兆，可見他寫下：「宛璇我很愛妳！愛情就像打遊戲一樣，我這次比之前玩得更好了，但還是不夠好！所以闖關失敗了」，最後感性喊話：「以後不會讓妳這麼難過傷心了，給我一個最後加賽的機會」，而很可惜的是，如今孫生似乎沒能成功挽回女友的心。