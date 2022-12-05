中國大陸昨（4）日新增本土感染2萬9724例，包括確診4247例和無症狀感染2萬5477例；這是繼上月23日突破3萬例大關之後，本土感染重新降至3萬例以下。為了指引民眾染疫後的處置，廣州市白雲區發布「防疫明白卡」，並向民眾喊話「請大家科學看待（感染）、不必恐慌」。

大陸疫情持續有下降的趨勢。昨日新增的本土感染個案中，廣東佔最多的6502例，重慶新增4822例，北京新增3752例，山西、黑龍江、陝西及四川也都超過千例。

大陸當前疫情最嚴重的是廣東，廣東又以廣州市佔最多感染病例。為了指引民眾染疫後如何處置，廣州市白雲區昨日發布「防疫明白卡」，說明出現發熱等症狀的健康應變措施。

「防疫明白卡」中首先表示，根據專家意見，新冠病毒經過多次變異，目前流行毒株Omicron變異株傳染性強，「但毒力已明顯減弱」。廣州本輪疫情中90％以上是無症狀感染者，10％以下有症狀的患者絕大多數表現為上呼吸道感染與其他相關症狀。

「防疫明白卡」解釋稱，大多數感染者在24至36小時內緩解症狀，「請大家科學看待、不必恐慌」，並呼籲民眾做好個人防護。該指引建議，「如發現自己或家人出現發熱等症狀，不必焦慮，宜居家，多休息，多喝水，盡量避免外出就醫奔波，減少感染風險。」同時鼓勵家庭自備抗原試劑盒，進行自測。