中鴻（2014）雖然遭到剔除台灣高股息指數（0056元大高股息ETF所追蹤的指數）成分股，但今（5）日股價卻異常勇猛，從開盤在平盤附近，一路拉升至午盤過後大漲1.1元來到24.7元，漲幅4.66％。

遭到0056剔除的5檔成分股中，除了中鴻大漲之外，還有母公司中鋼股價今天也維持紅盤，應與近來鋼價觸底反彈有關，暫時擺脫受到被剔除0056成分股的利空。

此外，還有超豐因遭到剔除中型100指數成分股，也連帶被0056刪除（0056成分股一定是要台灣50指成數分股及台灣中型100指數成分股），今天股價表現疲弱，股價面臨50元關卡保衛戰，跌幅超過1.5％。

貨櫃雙雄長榮及陽明命運不周調，長榮依然保留在0056成分股之列，但陽明則被剔除，今天股價表現也不同調，陽明幾乎全場在平盤下。

水泥雙雄台泥與亞泥也出現不同結果，亞泥保留在0056成分股，但台泥遭剔除，今天台泥股價先軟後堅，近午盤後多在平盤上狹幅震盪。