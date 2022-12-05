中物聯鋼鐵物流專業委員會最新報告顯示，11月大陸國內鋼鐵PMI指數為40.1，較上月下降4.2個百分點，連續2個月月增率下降，鋼鐵行業承壓運行。分項指數變化顯示，鋼材需求整體下滑，生產端也有所下降，鋼材價格觸底反彈，原材料也整體有所下降。

報告分析，11月，由於疫情多點頻發對局部地區的工廠作業和工地施工有所抑制，加上冬季逐步深入導致需求季節性衰減，此外作為主要用鋼大戶的房地產行業弱勢運行，對鋼材需求的支撐作用持續弱化。1～10月，房地產開發投資年減8.8％，房屋新開工面積下降37.8％；10月房地產開發景氣指數為94.7，同樣持續處於低位水準。

疫情、房地產等多種因素疊加下，鋼材需求表現一般。報告指出，11月新訂單指數為34.5，較上月下降8.9個百分點。鋼材終端市場需求同樣呈現收縮態勢，從監測的滬市終端線螺採購資料來看，11月上海終端採購較上月下降15.2，整體表現減弱。

同時，鋼鐵生產也繼續下降。報告分析，一是11月環保限產趨嚴，全國多地發佈重污染天氣預警，對包括鋼鐵企業在內的重點工業企業提出了減排要求；二是隨著需求端下滑，企業生產意願也有所下降。結合需求來看，總體而言，目前的鋼材供需處於弱平衡。

報告預計，整體來看，12月受天氣和疫情疊加影響，鋼市需求或將繼續收縮。此外，鋼廠生產將小幅下滑，鋼材價格低位運行，原材料價格也將繼續下行。