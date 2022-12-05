面對民進黨九合一選舉大敗，蔡總統昨召集黨內高層開會檢討反省，但根據總統府發言人張惇涵所轉述會議重點，國民黨立委賴士葆批評「空洞到令人懷疑改革的決心」，賴也認為內閣該改組，但如果只是大風吹換位子，那就是舊皮囊和舊思維，就不要期待施政會有任何的改變了。

賴士葆說，會議中提到說要與人民感同身受、謙虛、集眾人之力確保國家安全台海和平、穩定政局開展新局，好像不著邊際的雲端神話。為什麼不講庶民聽懂的切身弊病？例如民進黨縱容黑金、治安敗壞、扭曲民主法治、掌控媒體、豢養側翼網軍橫行、意識形態治國的失誤、長期低薪高房價等，蔡政府難道迄今不知這些都是長期的民怨所在？

賴士葆認為，內閣是該調整，只是如果換內閣就像大風吹換位子，最重要的是閣員的心態沒有更換，還是近親繁殖的這些綠色意識形態的人執政，還是舊皮囊和舊思維，就不要期待施政會有任何的改變了。整個蔡政府的人事與架構都已經僵固形塑為向執政的民進黨效力，沒有行政中立與獨立機構的組成，怎麼讓人耳目一新？

賴士葆認為，民進黨選後沒有看到整個黨從總統到內閣與國會大澈大悟的罪己究責，少數有良知的黨內同志抓戰犯檢討，反被眾人圍勦。全面執政民進黨掌握全部資源，政治精英都是既得利益者與分配者，要他們展現臥薪嘗膽的精神那是比登天還難。沒有真心悔改的團隊，位子換同一批人做，幾乎沒有任何期待可言。