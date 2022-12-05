亞系外資針對大陸智慧型手機出具最新研究報告指出，大多數大陸Android智慧手機品牌都預期2023年銷量將再相較今年下降、最好則是持平，相關供應鏈看好立訊、比亞迪電子。

亞系外資表示，根據IDC數據指出，10月大陸智慧手機出貨量年減少15.5%、月減少19.3%，又相較9月進一步擴大，占整體第4季度預測的32%。按價格區間，高端(700美元以上)實現了7%的單位增長，對抗由iPhone 14系列驅動的市場下滑；中端(150~400美元)Android智慧手機的組合在10月增加到70%(9月為64%)，另外，由於銷量萎縮，低端(低於150美元)的單位跌幅最大、年減少51%。亞系外資出具的數據顯示，大陸Android手機10月出貨年減少22.7%、月減少29.1%，前10月出貨年減少16%；至於iPhone部分，10月出貨年增加7.5%、月減少18.8%，累計前10月年增加1.1%。另外，10月iPhone的市場占率達到30.1%的歷史新高，年增長6.5個百分點，主要是有iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro的驅動。

亞系外資數據也顯示，小米、Oppo、Vivo和榮耀在10月的銷量分別年減少38.8%、35.6%、26.1%和18.1%，主要是因終端市場疲軟，通路的去庫存所致。

規格部分，亞系外資表示，大陸10月5G普及率達到87%，而今年10月至今為84%。每部手機的攝像頭數量穩定增加，平均為3.6個攝像頭，分辨率為42MP。另外，OLED滲透率從9月的57%增加到10月的68%，也持續滲透到中端Android設備。

亞系外資說到，受客戶的新產品發布和特定型號的需求，聯發科(2454)5G SoC市占率上升，從9月的49%成長到10月57%。

最後，亞系外資調查顯示，大多數大陸Android智慧手機品牌都預期2023年銷量將在相較今年下降、最好則是持平，看好相關供應鏈個股為立訊、比亞迪電子。