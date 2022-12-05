渣打銀行環球研究部最新公布「中國2023年消費展望報告」，預計大陸明年城鎮居民實際消費增速將由今年的0.2％加速至7％，明年總消費或促使GDP增長4至4.5個百分點，並估計2020至2022年城鎮家庭過剩儲蓄減少一半，可使GDP增長再增加1個百分點。

香港信報報導，該行認為消費復甦可望支撐大陸2023年GDP增長，並設定了明年三種放寬防疫限制的情景下，消費對GDP增長的貢獻。其中，在基本情境下，預計大陸將在明年第二季取消大部分防疫限制，促使家庭消費恢復到新冠疫情大流行前水平，城鎮居民實際消費支出增長料於明年加速至7％，貢獻GDP增長3個百分點，而2022年估計為0.1個百分點。

樂觀情境下，若大陸早於明年第二季取消防疫限制，家庭消費料在明年第一季恢復到大流行前，城鎮居民消費和總消費可望促使明年GDP分別增加4個百分點和5個百分點。

悲觀情境下，大陸若在明年維持嚴格的防疫限制，家庭消費增速料與去年第四季至今年首季相若，城市家庭2023年消費只會增加1.8個百分點。