國泰世華銀行年底前恐吃大罰單。立委高嘉瑜5日在立法院財委會指出，國泰世華銀從去年10月到今年已六次系統當機，「當機成常態」，金管會將如何處理？金管會主委黃天牧表示，本月2日已找國泰世華銀了解1日網銀當機事件，10月機房當機將與12月當機「兩案併案處理」，年底前會作出懲處。黃天牧表示，國泰世華銀10月當機，造成民眾假日去Costco購物無法刷卡，的確造成民眾不便，且觀感不佳，金管會怎麼處份不是重點，而是讓國泰世華銀知道未來要怎麼改善、不要再有類似情況發生，因此10月及12月兩次當機一次處理。國泰世華銀去年10月到今年3月間，約有四次ATM當機或交易系統出現問題，4月被金管會開罰200萬元，且年底前不得再增設ATM，10月再因更換系統，備緩電力過熱跳機，造成ATM、網銀等交易又出現問題，金管會正在處理國泰世華銀的陳述意見，12月1日再因更新程式，造成網銀及行動銀行登入緩慢，黃天牧表示，兩案併案處理，年底前作出行銀行局局長莊琇媛表示，國泰世華銀12月當機是因為改善網銀資料入口，沒想到擴充了前端，後端不夠大又塞住，造成網銀登入緩慢，經查找問題點擴充後才解決；國泰世華銀有技術上不到位、橫向聯繫不佳、事先事中及事後規劃不足等缺失，12月口頭報告後，將與10月一起處理。同時國泰世華銀亦已找外部顧問，替銀行作資安體檢，未來會提出整套改善方案，提報國泰世華銀董事會，做資安的整體監控機制。另外，就是金管會金檢房貸及不動產貸款，發現銀行有核貸超出成數、貸款給不具購屋能力者，疑似貸款給炒房團等，銀行局局長莊琇媛亦表示，正在比對各銀行共通的缺失，預計明年第一季底前會儘速處理。亦即會對有缺失的銀行開罰或糾正。