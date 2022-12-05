國際會計師事務所PwC（台灣稱資誠）公布最新報告，預計2023年有100家企業於香港上市，全年總集資額可望回升至港幣（下同）1,800億至2,000億元，年增近1倍，新經濟企業將繼續成為港交所明年上市活動的主要驅動力，而香港IPO市場有望在明年重新躋身全球首三大籌資市場之列。

香港信報報導，港交所最近就特專科技公司新上市規則進行諮詢，PeC料上市融資平台將進一步擴闊及多元化。該行香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，包括生物科技及其他特專科技公司，將繼續在港交所2023年上市活動保持活躍。該行香港資本市場合夥人黃金錢預料，約有10至15家特專科技公司於明年赴港上市，集資約500億至600億元。

綜觀2022年，該行預料香港有80檔新股上市，年減19％，全年IPO集資顯著放緩，截至上月底，本年度集資額879億元，預料全年為1,056億元，年減68％。中資股繼續成為港股上市活動的主要驅動力，料今年H股在港上市共集資逾700億元，佔總集資額75％，按年升63％；上市數量由去年的15家升至今年的23家，升幅53％。

PwC指出，今年IPO集資放緩主要受疫情持續，再加上外圍地緣政局不穩，以及全球多國大幅升息以壓制通膨等多項不利因素所影響。

大陸市場方面，該行預計今年全年將有近400檔新股，年減約20％；融資金額將逾人民幣5,600億元，增加約3％，可望創紀錄新高。預計明年A股市場IPO數量將達400至460家，融資額有望再創新高，達到人民幣5,900億至6,520億元。