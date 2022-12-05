台北大巨蛋因未按圖施工遭台北市政府勒令停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠。北市前副市長黃珊珊今天在臉書表示，11月18日遠雄宣告放棄國賠，並同意北市提出的營收分潤，於11月22日簽訂契約變更，這個遲來的正義，屬於全體台北市民，「大巨蛋的爛攤子，我們收完了！ 」

黃珊珊說，今年6月，我們與遠雄商議分潤機制時，遠雄要求「國賠」與議約要脫勾，我們堅持說不，原因很簡單，一塊200多億的土地，零權利金交付開發，已經是全體市民的重大損失，我們為什麼要讓步？

黃珊珊提及，「當年在議會質詢大巨蛋案，我無力回天；20年後，柯市長把重責大任交給我，要把遠雄帶上談判桌，要給全體市民一個可以比賽的棒球場。」

黃珊珊說，向大家報告，11月18日遠雄宣告放棄國賠，並同意北市提出的營收分潤，於11月22日簽訂契約變更，「我們做到了！」這個遲來的正義，屬於全體台北市民。大巨蛋不是政績，但絕對是一面照妖鏡。「我們只是堅持本應堅持的公平正義，讓人民相信正正當當也能做生意。」

黃珊珊補充，所有簽訂的契約、談判的會議記錄，全都上網公開在台北市政府大巨蛋公開資訊專頁 ，希望新政府能秉持公開透明 的施政理念，保留這個網站，並持續更新，保障市民「知」的權利。