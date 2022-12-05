謝國樑市府小內閣第5位成員出爐，馬仲豪將出任基隆市環保局長。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

基隆市長當選人謝國樑5日宣布，延攬前華碩集團亞旭電腦行銷部經理暨企業發言人馬仲豪，擔任基隆市新任環保局長。謝國樑表示，相信馬仲豪能夠運用科技管理的經驗處理問題，同時推動北北基環保同步的政策，讓市民感受到全新的城市風貌。

謝國樑表示，現年36歲的馬仲豪是基隆女婿，在科技業服務多年，曾協助鴻海集團創辦人郭台銘參與國民黨總統初選，熟稔網路通訊趨勢與綠色製造的重要性。

另外，馬仲豪是英國倫敦大學全球治理與倫理碩士、英國雷丁大學國際關係碩士，曾任華碩集團亞旭電腦行銷部經理暨企業發言人，相信他將憑藉所長，運用過往深耕科技業的經驗，與跨部門溝通協調的能力，打造具有科技智慧的環保團隊。

馬仲豪則說，很高興加入市府團隊，他在科技產業工作多年，過去服務的企業，特別重視環境永續、綠色製造與企業社會責任的重要，希望將業界的實務經驗貢獻家鄉，讓基隆的環境保護可以更有愛，更智慧，更節能。有信心運用科技來加強環境保護，為基隆市民打造更清潔、永續的環境，提升大家的生活品質。

謝國樑指出，環保局對於所有基隆市民，深具重要意義，緊盯協和電廠的環境評估進度、守護基隆的環境生態，都需要馬仲豪進行跨部門溝通協調、政策行銷與危機處理的專業能力。他年輕有衝勁，對於落實企業社會責任與推動永續發展目標有實務經驗，相信一定能憑藉所長，將基隆打造成為亞洲最有愛的城市。