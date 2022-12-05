西口國小同學及老師一同在清大物理系普物實驗室，體驗超低溫世界的各種奇妙科學現象。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

國立清華大學科管院在職專班「荔枝社」從事公益活動，善盡社會責任，在EMBA、Dual EMBA、MBA、MPM、HBA、MFB在職專班學長姐的全力支持下，以全額補助方式邀請小金門烈嶼西口國小的中、高年級師生34人，搭機前來清華大學參與為期3天2夜的「教育齊步走公益研究活動」，成果豐碩。

清大科管院在職專班執行長林世昌表示，「荔枝社」是清華大學科管院在職專班的1個公益社團，社團名稱取「勵志」諧音，希望透過一系列精心設計的活動可以砥礪弱勢小朋友的志向，邁向成功之道，社團宗旨以學術研究為根基來從事公益活動，並藉由實證角度評估資源的投入是否達到預期成果。

為使烈嶼西口國小體驗頂尖大學的實驗室，進而啟發小朋友對科學實驗的興趣，「荔枝社」特別委請清大跨領域科教中心暨物理系教授戴明鳳帶領3位助教，安排西口國小同學及老師一同在清大物理系普物實驗室，體驗超低溫世界的各種奇妙科學現象。

並藉由零下196度液態氮與生活中常見物品、食材的混合及其現象觀察，引領同學深入了解背後的科學意涵，透過有趣的實驗及親身品嘗、觸碰，期能使同學透過饒富趣味的課程內容，感受並逐漸擁抱被視為艱深晦澀的科學，甚至對自然科學產生興趣。

此外，實驗室1樓設置科學展示走廊及空間，擺放各式新奇有趣的科學和物理展、演示教具，讓西口國小同學在沒有壓力之下，徜徉於此開放性場域，恣意把玩、動手實地操作。

林世昌指，此次烈嶼西口國小科學教育活動，為達成效評估目的，行前以隨機控制實驗 （RCT） 的嚴謹方式選擇學生前往清大學習，避免慈善活動常見的選擇性偏誤（selection bias），並蒐集前測、後測、短期、中期的詳細資料，設計因果分析法中的差異中的差異 （Difference-in-Differences DID）模型進行實證分析，最後藉由此計量方法評估西口國小於清大體驗科學實驗的成效，釐清因果間之效果，期望往後能使有限的資源得到更有效率的利用，以啟發更多偏鄉學童向學，消除社會分配差異。

荔枝社社長蘇大榮則表示，近期ESG（ Environmental social and corporate governance）潮流興盛，公益活動參與蔚為顯學，然而，ESG活動的成效評估並不易，荔枝社主辦的慈善活動以2019年諾貝爾獎3位得主倡導的實地實驗，以系統性的方法持續追蹤、評估這些活動的因果效果（causal effect），這也是當前歐美各國大型NGO、NPO資源分配的遵循依據，而此次荔枝社的活動主軸則希望提升金門偏鄉小朋友的科學興趣。

荔枝社也安排烈嶼西口國小體驗大學場域與生活情境，包括圖書館、體育場館、學生宿舍、學生餐廳等，這些活動由清大科管院經濟系大3同學陳逸樺及其大學生團隊帶領學童並分享自身的大學生活經驗，此亦為大學社會責任的最佳實踐，對於大學生具有深刻的教育意涵。

前金門大學校長、現任清華大學總監李金振亦秉持相同理念，十分鼓勵金門各級院校與清華大學交流，他表示此行由清大科管院在職專班荔枝社發起，與小金門西口國小校長劉界宏及清大經濟系大學生團隊，共同籌辦此次公益活動，除了具實地實驗、實證決策正面意義，也充分展現善盡社會責任的精神。

清大指出，清大6年前在金門首創教育中心，起初只著眼於碩博士在職專班，林世昌除指導高階的碩博士高材生外，並注目於中小學的城鄉落差，於是規畫了這次史無前例的「大學與小學搭橋」的學術活動。