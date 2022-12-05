總統府提供

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美國總統拜登和法國總統馬克宏日前會談後發布聯合聲明，重申維繫臺海和平穩定的重要性。蔡英文總統今天強調，臺美緊密關係是印太地區自由、穩定及繁榮的重要基石。未來臺灣將持續跟美國及全球民主夥伴繼續加強合作，遏制威權主義的擴張，並打造更安全、具有韌性的民主供應鏈，為世界做出更大貢獻。

由艾略特率領的「美國外交政策全國委員會訪問團」今天拜會蔡英文，蔡英文指出，上次訪團來臺，這三年來，臺美的夥伴關係越來越緊密。我們相互扶持，對抗疫情的挑戰，也積極推動「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。現在GCTF的合作國家，已經擴大到歐洲、拉丁美洲、以及加勒比海國家。上個月，GCTF也首度在中東地區的以色列舉辦海外活動。

同樣在上個月，「臺美21世紀貿易倡議」在紐約完成首次實體會議。她相信大家都能夠感受到，臺美關係不斷有新的成果、新的進展。這幾年來，臺美也加強國防交流合作。

她感謝拜登政府上任以來，6度批准對臺軍售。尤其今年8月裴洛西眾議長訪臺之後，面對中國持續的軍演，單方面衝擊臺海及區域和平穩定，美國在9月再次宣布對臺軍售。這充分展現出美國對臺灣國防需求的高度重視，也落實了對臺灣的安全承諾。

蔡英文強調，臺灣和美國是彼此重要的戰略及經貿夥伴。臺美緊密的關係，更是印太地區自由、穩定跟繁榮的重要基石。幾天前，美國拜登總統和法國馬克宏總統會談之後發布聯合聲明，重申維繫臺海和平穩定的重要性。

她說，未來，臺灣會持續維護區域的和平穩定，並且跟美國、以及全球民主夥伴繼續加強合作，共同捍衛民主價值，遏制威權主義的擴張。面對後疫情時代的挑戰，她也期待跟各國一起努力，打造更安全、具有韌性的民主供應鏈，為世界做出更大的貢獻。

艾略特指出，儘管有COVID-19疫情的影響，但NCAFP在過去3年仍然在線上非常活躍地與臺灣、中國及美國的專家學者進行各種討論，同時也與韓國及日本一起關注這個區域的和平穩定。誠如蔡總統所言，對話是維持區域和平穩定及繁榮最好的方式，「我們非常榮幸能與總統及臺灣的同仁們一起進行對話」。

她提到，自從她擔任NCAFP會長以來，這是第三度來到臺灣，我們對臺灣的友誼有長期的承諾，今天早上會見總統是第一個行程，接下來在臺北還有非常多的會議。她也要親自感謝總統的領導力，以及對美國人民的友誼，「如總統所言，臺美有非常強健的關係，我們希望會一直持續下去」。

今天的訪團成員尚包括亞洲協會政策研究中心副會長羅素、太平洋世紀研究所所長薄瑞光、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇主任董雲裳、美國全球戰略諮詢公司資深副會長胡克、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇副主任李瀅等人。