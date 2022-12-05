嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃，近日開始動工，市長黃敏惠昨（4）日在臉書發文表示，109年她考量嘉義市東區未來的發展需要，開始以市地重劃的方式，辦理土地開發。在市府團隊全力合作下，都市計畫於今年1月3日實施，重劃工程11月初動土典禮後正式啟動，預計113年12月竣工，「為的就是要賦予老舊眷村基地新生命」。

黃敏惠說明，重劃工程投入的總經費約3億5830萬元，工期700天，不只過去的住宅區將變更為商業區，也會取得公園、廣場兼停車場及道路等公共設施用地，「土地風貌變新，而歷史則會永遠留存」。

黃敏惠指出，未來也會規畫部分公園用地，興建嘉義市眷村生活文化館，作為展覽昔日眷村生活、保存重要歷史的場域。而在重劃區下方，則以雨水撲滿的概念，設置容量7138立方公尺的大型地下滯洪池；另外，還會規劃寬達7公尺的人行道，並且結合不同道路路線，種植紅花風鈴木、黃鐘花等花色系植栽，用顏色來區分南北向及東西向道路，打造季節性花季繽紛的城市廊道。