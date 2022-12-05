陳美鳳穿著長禮服，相當典雅。（民視提供）

胡瓜、陳美鳳主持民視過年特別節目《民視第一發發發》，胡瓜在看了顏曉筠表演的火辣「屁股蛋地板動作」後，掏出10萬元問陳美鳳敢不敢跟著挑戰一系列動作，穿著隆重禮服的陳美鳳輸人不輸陣，扭腰擺臀外還跪地，大跳電臀舞，不料卻被胡瓜笑說她的動作很像剛起床伸懶腰。

胡瓜祭出10萬獎金，讓陳美鳳挑戰火辣舞蹈。（民視提供）

陳美鳳哭笑不得表示，這段表演是劇本裡沒有的，但為了10萬塊只能拼了，胡瓜也忍不住大讚陳美鳳身為性感始祖果然激不得；難得的過年節目，胡瓜特別邀請八點檔女星們跳舞，散發性感的面貌，沒想到肢體僵硬的蘇晏霈，搞笑地跳「不性感舞」，成功逗樂全場。

《民視第一發發發》由郭忠祐（左起）、吳怡霈、賴慧如、白家綺、胡瓜、陳美鳳、阿翔、籃籃、張家偉主持。（民視提供）

《民視第一發發發》是觀眾過年最期待的特別節目，有其他電視台無法超越的百位藝人齊聚一堂，成為除夕夜必看節目，在由綜藝天王胡瓜、天后陳美鳳帶領下，邀請民視節目主持群阿翔、白家綺、籃籃、吳怡霈、賴慧如、張家瑋以及郭忠祐擔任主持群，以及王明玉董事長新春致詞感謝觀眾的支持，廖季方總經理帶領傅子純、吳東諺一同擊鼓迎新春，超大陣仗、全新訂製的服裝以及高規格表演陣容，要讓觀眾在除夕夜看得過癮。

節目內容包括「巴西森巴舞」對戰「非洲戰舞」，還有「日本流行舞」比拚「英國宮廷舞」，輔仁大學帶領藝人高難度啦啦隊對戰「韓流K-pop偶像舞」，女神白家綺挑戰「高空U綢」與藝人群演出「歐洲神話故事舞蹈秀」，百位藝人苦練1、2個月，將最完美以及突破自我的表演給觀眾。