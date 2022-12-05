電腦品牌大廠華碩(2357)為順應「個人化醫療」趨勢，積極整合軟硬體、人工智慧（AI）及布局雲端，發展智慧醫療解決方案，今（5）日宣布與瑞士羅氏集團合作，結合羅氏集團的醫療實務，雙強聯手開發精準醫療。

即使疫情加速科技與醫療結合，藥物開發與測試過程仍耗時且複雜。華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，華碩長期布局智慧醫療，以科技協助醫療產業，此次與瑞士羅氏大藥廠合作，將共享研究資源和技術成果，共同找出精準醫療的新興解決方案。

華碩指出，此次合作為使用華碩AI研發中心（AICS）的「醫療大數據研究平台」（Lumos Real-World Data Platform），整合醫療數據與羅氏藥廠的藥物開發經驗與資源，提升醫療及臨床研究品質。

華碩全球副總裁暨技術長黃泰一表示，精準醫療的發展必須由大量醫療數據來驅動。打造簡單直覺的醫療資訊系統，進而改善台灣目前資料破碎問題，為華碩AI研發中心持續推動的使命。

Lumos平台的智能病歷搜尋及世代研究兩大功能，提供快速設定與即時大數據分析。此次預計應用於治療乳癌、肺癌、眼科等領域，如研究乳癌患者在不同藥物組合下的治療選擇、治療順序與復發率等相關數據指標，以理解疾病發展和調整患者療程，增進醫療效率。

羅氏大藥廠台灣總經理Girish Mulye表示，羅氏目標是更早發現疾病，協助提升醫療專業人員照顧病患量能，並開發世界上較安全、具較佳療效的藥物，進而改善每位患者的治療效果。期待與華碩的醫療數據平台合作，能提供真實數據，並給予患者更好的治療成效。