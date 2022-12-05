中央流行疫情指揮中心今天公布本土新增1萬209例確診病例，與上周一同期相比再度下降3.5％，顯示疫情仍持續向下，創222天以來新低，另外今日新增35例境外移入、22例死亡個案。

指揮中心今天公布的疫情資訊，六都新增病例以新北市1518例最高，其次依序為台中市1418例、高雄市1245例、桃園市1199例、台北市868例、台南714例。中重症個案則增加29例，其中有7例中症、22例重症，包含3例MIS-C兒童，不過目前都已順利出院。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中一名為3個月大女嬰，先前未曾確診，無慢性病史也無接種疫苗，11月11日發燒到急診住院，檢查有皮疹、結膜炎、冠狀動脈瘤，懷疑為川崎氏症或MIS-C，經免疫球蛋白治療後病況好轉，於11月18日出院。個案在出院後於12月1日檢驗出新冠病毒N抗體陽性，因此通報為MIS-C，目前持續於門診追蹤、治療。

另一名個案為2歲男童，10月31日曾確診，11月23日起出現發燒、喉嚨痛等症狀，本身也無慢性病，但接種過1劑疫苗，11月26日至急診檢查有頸部淋巴結腫、草莓舌等症狀，懷疑為MIS-C住院，住院後出現皮疹、結膜炎，檢查出冠狀動脈擴大，經免疫球蛋白等藥物治療後病況好轉，於12月3日出院。

最後一名個案是3歲男童，無慢性病史，接種過1劑疫苗，未曾確診新冠，11月18日發燒，20日PCR陽性確診，個案於居家照護期間陸續又有皮疹右頸腫脹、紅眼等症狀，於11月26日至急診，檢查有輕微心包膜積水、冠狀動脈發炎，診斷為MIS-C住院，經免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後好轉，已於11月29日出院。

截至目前國內12歲以下兒童重症共累計279例、38人死亡，其中有33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、185例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡。

指揮中心說明，今日新增35例境外移入個案中，為20例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均調查中。入境日期介於今年11月7日至12月4日。