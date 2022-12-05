民進黨澎湖縣議員當選人呂黃春金5日拋出「成立黨團、推舉正副議長參選人」的議題，隨後立委楊曜在他的臉書正面回應，表示樂見呂黃春金議員的謙讓，可以成就首次民進黨縣議會正、副議長的競選組合。

呂黃春金表示，上一屆2018年民進黨當選了三席澎湖縣議員，當年未能自行推派黨籍的正副議長人選，導致社會對民進黨產生不好的觀感。11月26日選舉結果出爐，民進黨依舊維持3席，她在此以民進黨議會黨團當然成員的身份，呼籲儘速成立黨團、並自行推出正副議長人選。

呂黃強調，她願意無條件支持其他兩位同志搭檔競選，開啟澎湖縣議會的政黨政治競爭雛形。新科議員蘇育德曾私下向呂黃春金表達，願意代表民進黨出馬參選議長，如果可以搭配老將蔡清續競選正副議長，呂黃樂觀其成並全力配合，讓新枝老幹的組合，來符合選民對民進黨的期待。

不過，蘇育德也表示，參選議長與否要等黨團成立，最好等上任之後經過大家討論，一起研究究竟誰正誰副，總之民主政治政黨競爭是好事，不過還是要先把黨團成立起來。