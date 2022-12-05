桃園市長鄭文燦、新竹市前市長林智堅碩士論文接連被認定抄襲，遭台灣大學撤銷碩士學位，而兩人指導老師都是現任國安局長陳明通。國民黨團今召開記者會，嚴正要求陳明通局長必須慎重考慮知所進退，蔡英文總統更該考慮國家安全，不能讓內閣臭不可聞，國民黨也會針持續對陳明通指導的論文進行查證並釐清相關事實。

國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨面對綠營政治人物頻傳抄襲事件，喊出「學歷不等於能力」，但抄襲涉及到個人誠信問題以及對工作的態度，假設在學時期就抄襲論文，代表個人誠信有問題，工作態度不嚴謹，涉及到未來的發展。陳明通過去在立院答詢都說，「陳局長不回答陳教授的問題」，他要求「陳明通先生回答陳明通先生的問題」。

國民黨立委李德維表示，近期發生重大碩士論文抄襲事件，都在民進黨重要政治人物身上，身為這些抄襲論文的指導教授，都是國安局長陳明通，陳明通局長是否該好好思考如何自處？未來將如何面對社會、面對立法院。尤其是蔡英文總統，不要心存以拖待變、船過水無痕，國人是無法接受總統是這樣的心態。

國民黨立委費鴻泰指出，陳明通局長過去曾指導過的碩士生有173人，大都是政治人物，分別位居政府官員、縣市首長和民代。蔡英文總統一直藉由陳明通局長的人脈，鞏固英系。蔡英文總統是否相信國安局長是清白的嗎？「蔡總統你確定要將國家安全、自己安全，交給這樣的國安局長所掌握嗎？」

國民黨立委賴士葆表示，蔡總統也是台大校友，陳明通仍安坐國安局長，蔡總統一句話都不吭聲，在陳明通所指導173位學生當中，有多少人位居政府部門，以及在政壇活耀的綠營政治人物，呼籲這些政治人物自清論文，否則被他人「清出來」就很難看，而蔡總統讓有學術重大瑕疵的人，繼續坐在國安局長位置上墮落，整個內閣簡直臭不可聞。