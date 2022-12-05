藝人賈永婕因在疫情嚴峻期間，號召演藝圈好友捐贈防疫物資之舉，獲封「防疫女神」的稱號。日前宣布要暫離台灣遠赴美國旅遊以及探親，喜歡分享生活的賈永婕今(5)日在社群平台上曬出與老公在美國聖地牙哥雕像前的合照，意外引發網友熱議。

今（5）日賈永婕在社群網站上貼出一系列和老公王兆杰在美國聖地牙哥的著名景點「勝利之吻」（Statue "Embracing Peace"）巨大雕像前的照片，寫下：「美國聖地牙哥打卡。」夫妻倆模仿雕像的姿勢，做出高難度的接吻動作，畫面相當逗趣吸睛。

照片曝光後，瞬間吸引超過1萬名網友按讚，釣出一票網友紛紛留言大讚，「浪漫極了」、「可愛的夫妻」。此外，更有網友幽默提醒，「年紀有了，請小心」、「可愛耶！但兩位也要小心身體呀」、「姐，妳太高了，腰有閃到嗎」。

事實上，「勝利之吻」是二戰宣布結束的那天，大眾紛紛走上街頭在時報廣場慶祝終戰，一位水手隨機擁吻了一位白衣女護士，這浪漫的一幕被攝影師捕捉下來。「勝利之吻」的雕像之所以坐落在聖地牙哥，是因為當時聖地牙哥是美國軍事上有著相當重要的戰略位置，選在這個地點放置雕像，具有帶來和平的意味。