美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天誓言反對以色列併吞約旦河西岸或在當地的屯墾行動，但承諾會從行動而非個人性格來評判即將上任、由前總理尼坦雅胡領導的新政府。

法新社報導，在與包括「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist）在內的極右翼達成聯合政府協議後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計將在數天內重新掌權。「宗教錫安主義黨」預料會獲派主管約旦河西岸屯墾區的職位。

布林肯（Antony Blinken）接受美國左傾親以色列倡導組織J Stree訪問時，向這位以色列老牌領袖道賀。尼坦雅胡曾與美國多任民主黨政府發生衝突。

布林肯說：「我們將根據其奉行的政策、而非個人性格，來衡量這個政府。」

他說，無論希望多麼渺茫，總統拜登政府會「努力不懈」，維護巴勒斯坦建國希望。

布林肯說：「我們還將持續果斷地反對任何破壞兩國解決方案前景的行動，包括但不限於屯墾區擴張、併吞約旦河西岸的動作、破壞聖地的歷史現狀、拆除和驅逐，以及煽動暴力等。」

他說，拜登政府將堅持「核心民主原則，包括尊重 LGBTQ權利，以及對以色列所有公民行使司法平等」。

尼坦雅胡聯合政府中的極右翼團體將包括「諾安黨」（Noam），其領導人馬歐滋（Avi Maoz）堅決反對 LGBTQ權利。尼坦雅胡已表示，耶路撒冷的驕傲遊行將繼續進行，這與矢言取消遊行的馬歐滋矛盾。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111205