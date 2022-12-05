佩甄（左）、夏語心。（陳俊吉攝）

佩甄透露近2個月中午時都會「吸陽氣」。（陳俊吉攝）

佩甄說「吸陽氣」後覺得運勢變好。（陳俊吉攝）

夏語心花1500萬在桃園購屋。（陳俊吉攝）

夏語心。（陳俊吉攝）

佩甄（左2）、夏語心與新的命理老師主持《就醬開運吧》。（陳俊吉攝）

佩甄、夏語心今（5日）出席八大《就醬開運吧》記者會，該節目前身為停播近1年的緯來《風水！有關係》，相隔一段時間換了播出平台後重新開錄，佩甄笑說：「沒關係，主持人沒換就好」，主持近10年命理節目的她，大方分享開運秘招，就是固定每天中午「吸陽氣」，她說才試2個多月，不僅氣色變好，還收到新節目邀約。

今記者會途中，大約11點40分，佩甄手機鬧鈴突然響起，她笑說：「吸陽氣時間到了」，她透露之前住飯店時疑似被鬼壓，詢問老師後，老師就建議她在中午時吸陽氣，每天簡單的曬太陽，大約3、5分鐘就可以。

提到日前汪小菲公開大S（徐熙媛）購物清單一事，佩甄坦言很訝異，也透露婚後就收到老公給的無上限信用卡附卡，「我們都財務自由，互相尊重，我也不會亂花錢，就是他有一陣子沒陪我，我才會刷一下」。

透過節目學習許多風水知識的夏語心，在內湖租屋處精心布置財位，上頭擺放金雞、招財樹、聚寶盆、存摺及印章等招財物，她在近期以1500萬價格在桃園購屋，也順利出租；她與男友交往2年半，表示感情很穩定，但還沒有結婚、生子的打算，家人也都支持2人想要順其自然的想法，沒有逼婚。

《就醬開運吧》12月12日起，每周一晚間11點在八大第1台播出。