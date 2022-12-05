個股美夢難撐大局，台股收盤指數還是沒站上15000點！上週美國聯準會主席鮑爾釋放鴿派訊息，透露預計12月就會放緩升息步調，為年底台股作夢行情再打強心針，軍工、缺電及生技有的沒的概念股持續放心做大夢，雷虎(8033)、全訊(5222)、廣錠(6441)、華景電(6788)、曜越(3540)、麗豐-KY(4137)、芯鼎(6695)、視陽(6782)、昇陽半導體(8028)、龍邦(2514)、奇鋐(3017)、穩得(6761)、金麗科(3228)、祺驊(1593)、隆中(6542)、生華科(6492)、中砂(1560)、大江(8436)、八貫(1342)、鈺緯(4153)及台耀(4746)股價以漲停板作收，盤中也因作夢股活蹦亂跳，且台積電(2330)力守平盤之上，指數一度大漲百點，上攻至15088點。

不過中場過後，台積電轉弱，股后信驊(5274)跌勢加重，失守2200元關卡，漲多的光學股及安控股也跟著有氣無力由紅翻黑，拖累台股指數漲幅快速收歛，15000點再度摸到又飛了，終場加權股價指數約14980.74點，上漲10.06點，成交量約為2406.81億元；OTC指數為192.98點，上漲1.1點，成交量為744.9億元。

今天上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲5.03%，其次是化生醫類股及鋼鐵類股，分別上漲2.52%及1.47%，表現較差者為造紙類股、玻璃類股及半導體類股，其中造紙類股下跌1.21%，玻璃類股下跌0.64%，半導體類股下跌0.42%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲1.69%，表現最差為半導體類股、下跌0.41%。

就技術面來看，今天台股無畏美股漲多拉回，指數開高走高，盤中一度大漲百點，不過隨後居高思危賣壓出籠，尾盤指數下壓，終場僅上漲10.06點，以14980.74點作收，再嚐15000點得而復失；元富投顧總經理鄭文賢表示，台股11月月線大漲近2000點，外資單月回補台股1700億元，月KD也由低檔交叉向上，目前下檔支撐，已經提高到14300點了，短線在15000震盪換手，接下來先挑戰8月反彈高點15475位置，成交量保持在2500~3200億元最佳，12月就看美國Fed的升息力道，通膨率若可以持續下降，12月升息2碼且明年升息腳步和空間都縮小，則台股12月有機會再向上挑戰年線16000點~16500點。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，隨外資回流、技術面短中期均線翻揚，使投資氣氛面偏多，但大盤接下來要能站穩萬五大關，需要有好消息支撐。11月營收陸續公布，將是關注電子產業庫存調整狀況的指標，也是基本面動能的重要觀察。整體而言，預期台股電子業庫存調整與獲利下修狀況將延續至明年上半年，不過若升息利空淡化，有利評價修復行情延續，看好具市場競爭力、產業成長題材的半導體供應鏈、ABF載板、伺服器、網通等族群。

鄭文賢表示，近期美國公布各項數據，包括11月製造業指數、10月個人消費支出、美國就業人數都顯示美國經濟受到急升息影響下，有軟著陸的跡象，也因此美股延續11月走勢，仍是震盪走高格局，台股也因此週線連5紅，指數一度站回到15000點，表現強勢；此波大盤由底部強力反彈，台積電、聯電、聯發科權值股擔任先發角色，但12月指數可能在14500~15500區間震盪，強勢股可能輪到技術面落後股、軋空股及具轉機的題材股上，如：大亞(1609)、威強電(3022)、世紀鋼(9958)、乙盛(5243)、智原(3035)、健策(3653)等。