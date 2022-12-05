民進黨在此次九合一選舉大敗，總統蔡英文為此辭去黨主席一職，雖然目前由高雄市長陳其邁代理，但正式的接班人選仍引起各界好奇。有消息傳出，副總統賴清德昨（4）日已當面對蔡英文表達參選之意，還同時會以總統候選人的身分備戰2024，不過賴辦稍早已澄清相關說法並非事實。

綠營此次選舉大敗後，黨內本協調讓各派系都認可的桃園市長鄭文燦接任黨主席一職，不料其台大學位卻突然被撤銷，也讓他的接班之路被畫上一個大大的問號，正處於多事之秋的民進黨，恐難以讓有瑕疵的鄭上位。

有媒體報導，蔡英文昨下午邀集賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄等人召開「敗選檢討會」，賴在該會議中直接表明要參選黨主席，讓蔡未來能夠確實執行政、黨分離，而他將同時以黨主席及總統候選人的身分，備戰2024大選。

對此，賴清德辦公室表示，最近確實有很多人勸進，但賴還沒有做任何決定，昨日的高層檢討會議也完全沒有提到此事。

賴辦強調，賴清德認為現階段仍以多面向、多聽大家的聲音為主，多聽民意檢討改進才是重點，不會做其他的討論。