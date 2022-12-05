桃園有名父親控訴，就讀國中的愛女遭未成年男友散布性愛影片，年初獲悉報案後發現還有其他受害者，但警方未查扣加害人手機，怒斥警方態度消極。桃警駁斥，澄清除立即受理，還曾發函到各級學校調查，甚至申請搜索票清查加害人的電腦、硬碟等，全案4人已依違反《兒童及少年性剝削防制條例》送辦。

有家長向媒體控訴，16歲的女兒去年10月和大1歲的男學生交往並發生關係，女兒今年1月提分手，豈料之後卻輾轉透過其他同學獲悉，交往期間拍下的性愛影片遭外流，家長連忙帶妻女到男學生就讀的學校找教官處理並報警，也在教官告知下知悉「有其他受害者」，但警方處理態度消極，未查扣男方手機，指控警方吃案。

桃警澄清，1月20日報案當下就依規定受理，開立案件證明單及通報並積極偵查，2度通知涉案人到案釐清狀況，期間曾檢視男學生手機內影像，但手機是教官在雙方父母見證下重製，影像全消失，無犯罪證據當下未查扣，警方仍依程序申請搜索票，直奔男學生住處搜索，調查他住家電腦、手機等3C產品，都未發現相關影像或不雅內容。

警方也曾發函給鄰近學校，詢問是否有類似情況，僅有該學回函有性平案件調查資料，但也未有其他不雅影像。據悉男學生曾轉傳到國中、國小的同學群組，桃警也一一通知到案說明，至今已製作28人的筆錄，其中3名男學生涉及轉傳，和拍片的男學生共4人都被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》送少年法庭偵辦，另拍片的男同學還另吃恐嚇官司，桃警強調絕對沒有吃案問題，全依法辦理。

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